Добкін мріє ще про один термін

Харків. 25 грудня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН планує взяти участь у наступних виборах мера Харкова.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, присвяченій підсумкам 2009 року.

За словами М.ДОБКІНА, до такого кроку його спонукають розпочаті реформи, і меру не хотілося б піти, залишивши їх незавершеними.

«За четыре года было многое сделано, но многие реформы только начаты, мне не хотелось остаться в памяти человеком, которые оставил незавершенными свои начинания. Если харьковчане мне доверят пост Харьковского городского головы, я с радостью продолжу работу на благо города и харьковчан», - сказав М.ДОБКІН.

Коментуючи чутки про можливе призначення його губернатором Харківської області у разі перемоги на президентських виборах Віктора ЯНУКОВИЧА, М.ДОБКІН сказав: «Я связываю свое будущее с постом мэра Харькова» і додав, що рекомендація кандидатури губернатора - це компетенція прем`єр-міністра.

На прохання журналістів назвати можливих кандидатів на посаду голови Харківської облдержадміністрації, М.ДОБКІН погодився назвати прізвища тих, хто, на його думку, губернатором не стане, і згадав при цьому Дмитра ШЕНЦЕВА – народного депутата України і голову Харківського обласного відділення Партії регіонів.

Найяскравішою подією рокую що минає, М.ДОБКІН назвав перемогу Харкова в боротьбі за право приймати матчі фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.