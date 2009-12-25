До харківської лікарні госпіталізовано Шуфрича

Харків. 25 грудня. УНІАН. Народний депутат України від Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ госпіталізований до харківської лікарні невідкладної медичної допомоги.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН з власних джерел, Н.ШУФРИЧУ стало зле під час зустрічі з виборцями в харківській музичні школі №9, яка проходила в рамках його агітаційного туру на підтримку Віктора ЯНУКОВИЧА.

Н.ШУФРИЧ знепритомнів прямо на сцені і «швидкою допомогою» був відправлений до лікарні. За словами співрозмовника агентства, лікарі поставили хворому діагноз «харчове отруєння».

Сьогодні був третій день перебування Н.ШУФРИЧА на Харківщині.