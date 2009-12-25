До харківської лікарні госпіталізовано Шуфрича
16:11, 25 грудня 2009Харьків
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Нардеп агітував за Януковича
Харків. 25 грудня. УНІАН. Народний депутат України від Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ госпіталізований до харківської лікарні невідкладної медичної допомоги.
Як стало відомо кореспонденту УНІАН з власних джерел, Н.ШУФРИЧУ стало зле під час зустрічі з виборцями в харківській музичні школі №9, яка проходила в рамках його агітаційного туру на підтримку Віктора ЯНУКОВИЧА.
Н.ШУФРИЧ знепритомнів прямо на сцені і «швидкою допомогою» був відправлений до лікарні. За словами співрозмовника агентства, лікарі поставили хворому діагноз «харчове отруєння».
Сьогодні був третій день перебування Н.ШУФРИЧА на Харківщині.
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