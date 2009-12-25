Стронова запрошує подискутувати перед виборами

Харків. 25 грудня. УНІАН. Депутат Харківської міськради (фракція БЮТ) Олена Стронова запросила харків`ян - довірених осіб всіх кандидатів у президенти взяти участь в публічних дебатах. Про це депутат заявила 25 грудня в прес-центрі інфорамгентства Status Quo.

«Багато люди знають, багато - не знають. Ми як представники однієї з найбільших в Харківському регіоні політичних сил готові починати дуже докладну дискусію не лише про те, з чим ідуть наші кандидати на вибори. Дуже важливо зрозуміти прагматичне питання: що чекає Харків у разі перемоги або програшу того чи іншого кандидата?» - сказала О.Стронова.

Також лідер фракції БЮТ в міськраді запропонувала харківським засобам масової інформації взяти активну участь у висвітленні цих відкритих предметних дискусій.