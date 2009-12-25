Жадан обійшов Толстого

Харків. 25 грудня. УНІАН. Книга харків’янина Сергія Жадана набрала найбільше очок серед понад тисячі новинок, розповіла «Німецькій хвилі»літературний оглядач тижневика «Die Zeit» Іріс Радіш. На замовлення SWR вона разом із понад 30 критиками щомісяця складає список із десяти рекомендованих книжок. В січні 2010-го цей список очолила збірка Сергія Жадана «Гімн демократичної молоді», німецький переклад якої вийшов у видавництві Suhrkamp.

«Ця книжка сподобалася нам, критикам, своєю мовою – вона дуже лірична, дуже експресивна, в неї є щось від анархізму, і вона дуже весела»,- каже Іріс Радіш. «Гімн демократичної молоді» - це історії про Україну 1990-х років, тобто в період трансформації суспільства. Як сказано в анотації видавництва, герої Жадана «мають витончені бізнес-ідеї: хтось відкриває бюро ритуальних послуг, а хтось торгує візами і повіями на кордоні з ЄС».

Для німецького читача, каже оглядач Іріс Радіш, «сатирично-меланхолійні» історії зі східноукраїнського Харкова «дуже цікаві». Одна з причин – контраст між «розміреним і розпланованим, а інколи й нудним» життям у Німеччині та «дещо хаотичними» умовами в Україні. Її особисто зворушує думка про марність зусиль, якою завершується книжка Жадана: «Кожна спроба створити щось довготривале в цьому житті заздалегідь приречена на провал, це нібито ти намагаєшся побудувати щось у швидкій воді – вона змиває будматеріал і оминає тебе, холодна і байдужа».

На сьомому місці в січневому списку SWR – знаменитий роман Льва Толстого «Анна Кареніна». Але це не означає, що німецькі критики оцінюють молодого українського автора вище, ніж російського класика ХІХ століття. «Ми обрали книжку Толстого, бо ми радимо прочитати новий переклад роману німецькою мовою. Тобто це не літературна оцінка – Толстой гірше Жадана»,- каже Іріс Радіш.

УНІАН-Культура