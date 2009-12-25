Руденко пішов «За Україну»

Харків. 25 грудня. УНІАН. Депутат Харківської міської ради, керівник фракції «Народний Союз Наша Україна», голова правління ЗАТ «Хлібозавод Салтовський» Андрій Руденко - у минулому керівник міської організації партії «Наша Україна» - вийшов з партії «Наша Україна» і вступив у новостворену партію «За Україну», лідером якої є В’ячеслав Кириленко.

Цю інформацію медіа групі «Об`єктив» підтвердив губернатор Арсен Аваков. Також, за словами Арсена Авакова, в партію «За Україну» вступив і колишній керівник виконкому Харківської організації «Наша Україна» Віталій Маляренко. Більш того, Маляренко обраний членом політради нової партії. «Це мої товариші, я їх підтримую», - сказав губернатор.

«Це чудово, паліатив повинен мати місце. Ніхто, жоден з напрямків не має права на монополію. Демократія передбачає точки зору. І багато моїх друзів і хлопців таке ухвалили рішення. І я їх підтримую», - сказав Аваков.

Крім того, сам Арсен Аваков очолює громадську організацію «За Україну». Губернатор не виключає, що й сам перейде в партію «За Україну». «Хоча на сьогоднішній день статус кво є незмінним», - додав Арсен Аваков.

На його думку, цю ситуацію не варто розцінювати як розвал партії «Наша Україна».

«Я хочу, щоб ви сприймали це не як питання розвалу партії або щось таке. Тут дуже все зрозуміло. Принципи одні й ті ж - підтримка Президента Віктора Ющенка, підтримка ключових демократичних, ліберальних і патріотичних цінностей. Виходячи з того, що патріот - не маргінал. Патріот - це той, хто любить. Патріот навіть може не говорити українською мовою. А патріот - це той, хто любить землю, себе і своїх людей. А не той, хто батьківщину продасть. Це ключові цінності», - наголосив Арсен Аваков.