Остапчук знайде для Євро-2012 60 млн. грн.

Харків. 28 грудня. УНІАН. «Південна залізниця» будуватиме другий базовий табір для однієї зі збірних команд, які братимуть участь у фінальній частині Євро-2012 у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Харкові за участю голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА та начальника «Південної залізниці» Віктора ОСТАПЧУКА повідомив заступник голови ХОДА Сергій СТОРОЖЕНКО.

«Досягнуто домовленості з паном ОСТАПЧУКОМ, що «Південна залізниця» братиме найактивнішу участь у підготовці нового другого базового табору для однієї зі збірних команд, які братимуть участь у фінальній частині Євро-2012 у Харкові», - сказав С.СТОРОЖЕНКО.

В.ОСТАПЧУК повідомив, що новий об’єкт Євро-2012 буде утворено на базі дитячого оздоровчого табору «Сонячний», який, за його словами, «знаходиться 20-25 хвилин від обласної адміністрації».

Він наголосив, що вже сьогодні ДОТ «Сонячний» має розгалужену інфраструктурну базу та автономні джерела живлення та життєзабезпечення.

«Там є футбольне поле розміром 60 на 40 метрів (передбачається зробити реконструкцію футбольного поля згідно зі стандартами), там фактично зведено будівлю сучасного п’ятизіркового готелю. Поруч тривають роботи з реконструкції мотелю, це буде тризірковий готель. На цій території передбачається будівництво двох басейнів», - сказав В.ОСТАПЧУК.

За його словами, новий об’єкт Євро-2012 використовуватиметься й після чемпіонату Європи. Так, сказав В.ОСТАПЧУК, басейни у майбутньому будуть використовуватися «для олімпійської збірної України з синхронного плавання» та як «театр синхронного плавання».

В.ОСТАПЧУК повідомив, що приблизна вартість проекту становить 60 млн. грн.

Відповідаючи на питання про джерела фінансування робіт, В.ОСТАПЧУК запевнив, що «ми знайдемо варіант, який би задовольняв усіх», однак він висловив бажання вести роботи коштом свого підприємства.

«60 млн. для Дороги («Південної залізниці» - УНІАН) при щоденних надходженнях 20 млн. грн. – це не проблема», - завірив В.ОСТАПЧУК.

С.СТОРОЖЕНКО повідомив, що введення другого базового табору в експлуатацію заплановано на липень 2011 року.

У свою чергу А.АВАКОВ висловив сподівання, що цей об’єкт буде включено до Державної програми підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.