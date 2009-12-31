31 грудня у Харкові туман, можливі опади

Харків. 31 грудня. УНІАН.У четвер, 31 грудня, на території України збережеться прохолодна погода з опадами.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, очікується сніг, мокрий сніг, на півдні та заході з дощем, у карпатському регіоні, східній, а вдень і в південній частині місцями сильні опади. Лише у північних областях подекуди невеликий сніг. В окремих районах, окрім півдня та півночі, налипання мокрого снігу, ожеледь.

На дорогах, крім південної частини, ожеледиця. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с; на півдні та сході південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 3-8° морозу, у південних, місцями і в західних областях близько 0°, в Криму 1-6° тепла; вдень у північних областях 0-5° морозу, на решті території від 1° морозу до 4° тепла, на півдні 3-8° тепла, в Криму до 13°.

Завтра у Києві та Київській області хмарно з проясненнями, місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Температура вночі по області 3-8°, вдень 0-5° морозу, у Києві - вночі 4-6°, вдень 1-3° морозу.