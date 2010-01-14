Камчатний знає людей у ПР, які можуть підтримати Тимошенко

Харків. 14 січня. УНІАН. У Партії Регіонів є люди, які можуть підтримати Юлію ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в середу сказав на прес-конференції у Харкові народний депутат України, член Блоку Юлії Тимошенко Валерій КАМЧАТНИЙ.

«Враховуючи процеси, які відбуваються всередині Партії регіонів не виключено, що частина депутатів від Партії регіонів може підтримати майбутню президентську більшість, тому що для багатьох представників, яких я знаю дійсно особисто, серед депутатського корпусу Партії регіонів, інтереси справи, інтереси виборців, людей, мабуть, будуть домінувати над якимись політичними, кон’юктурними інтересами. Тому не виключено, що вони можуть підтримати майбутнього президента ТИМОШЕНКО», - заявив В.КАМЧАТНИЙ.

Не називаючи прізвищ, В.КАМЧАТНИЙ сказав, що це в основному керівники підприємств.