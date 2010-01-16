Ярославський: всі сили кинуто на аеропорт

Головними пріоритетами в підготовці Харкова до Євро-2012 в 2010 році є завершення реконструкції Харківського міжнародного аеропорту, а також будівництво доріг і готелів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент групи DCH Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу після зустрічі з дипломатами посольства Сполучених Штатів Америки в Україні Джозефом ТРУЕЗДЕЙЛОМ і Ендрю ШЕРНЮКОМ.

О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ висловив задоволення результатами підготовки до Євро-2012 в 2009 році, головними з яких він назвав завоювання Харковом права проводити фінальні ігри Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році і «здачу стадіону «Металіст».

Відповідаючи на запитання про те, чи не ускладнить підготовку те, що в 2009 р. на реконструкцію стадіону з боку державного і місцевих бюджетів повністю не були виділені заплановані кошти, президент групи DCH зазначив, що роботи могла б вестися ще ефективніше, якби не виникали проблеми з фінансуванням.

«Із 600 мільйонів гривень, необхідних на реконструкцію стадіону, без урахування додаткових 60,7 млн. грн. на виконання нових вимог УЄФА, з державного бюджету було недофінансовано 36,6 млн. грн., обласного – 35 млн. грн. і міського – 15 млн. грн. Що стосується групи DCH, то вона повністю виконала і перевиконала свої зобов`язання з фінансування. Ми практично весь час працювали в такому режимі, коли всі касові розриви покривала група DCH. Сподіваюся, що надалі всі сторони повністю виконають свої фінансові зобов`язання», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

«Працювати ми продовжуватимемо, - додав він, - і не зупинимося на досягнутому, поки не доведемо все до логічного завершення – і це головне».

При цьому президент ФК «Металіст» підтвердив, що для остаточного завершення реконструкції стадіону потрібно ще понад 140 млн. грн. - 60,7 млн. грн. на виконання додаткових вимог УЄФА і 86,6 млн. грн. на погашення заборгованості бюджетів усіх рівнів. «Сьогодні повним ходом ідуть роботи в підтрибунних приміщеннях, на вимоги УЄФА потрібно буде зробити ще два виходи на двох трибунах – Північній і Південній» - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Говорячи про аеропорт, О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ зазначив, що будівництво нового пасажирського терміналу, оновлення старого аеровокзалу і реконструкція аеродромного комплексу йдуть за планом, навіть з деяким випередженням, і ці об`єкти будуть здані вчасно. «Сьогодні всі сили перекинуті в аеропорт, - сказав він, - і новий термінал ми здамо, найімовірніше, в серпні».

Коментуючи результати зустрічі, Д.ТРУЕЗДЕЙЛ повідомив, що, насамперед, ішлося про економічну ситуацію в Харкові й області, також обговорювалися питання, що стосуються підготовки України до майбутніх президентських виборів і, - в більш довгостроковій перспективі - до Євро-2012. Крім того, американський дипломат зазначив, що разом зі своїм колегою із задоволенням зробив екскурсію по реконструйованому – «прекрасному», як він висловився, - стадіоні «Металіст»і подякував О.ЯРОСЛАВСЬКОМУ за конструктивну розмову і теплий прийом.

На зніму (вгорі): Олександр Ярославський, Джозеф Труездейл та Ендрю Шернюк під час брифінгу на стадіоні «Металіст» 15січня 2009 р.Фото Дмитра НЕЙМИРКА

На знімку (внизу): тривають роботи з реконструкції Харківського міжнародного аеропорту до Євро-2012. Фото Андрія КРАВЧЕНКА