Динамо і Шахтар – у сотні найкращих клубів світу

Харків. 22 січня. УНІАН. Київське Динамо і донецький Шахтар посіли відповідно 48 і 64 місця у рейтингу найкращих команд світу за період з 1991 по 2009 рік, повідомляє Kharkiv EURO.

Перше місце за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики дісталося найкращій команді 2009 року іспанській Барселоні.

Рейтинг найкращих команд світу всіх часів (1991 - 2009):

1. Барселона (Іспанія) – 807 очок

2. Манчестер Юнайтед (Англія) – 726

3-4. Реал (Мадрид, Іспанія) – 633

3-4. Ювентус (Турин, Італія) – 633

5. Мілан (Італія) – 620

6. Інтер (Мілан, Італія) – 605

7. Баварія (Мюнхен, Німеччина) – 599

8. Арсенал (Лондон, Англія) – 594

9. Рівер Плейт (Буенос-Айрес, Аргентина) – 503

10. Челсі (Лондон, Англія) – 491

...48. Динамо (Київ, Україна) - 167

...64. Шахтар (Донецьк, Україна) - 131

На знімках: харківський Металіст забиває голи у ворота Динамо (вгорі) і Шатаря (внизу), сезон 2009/2010.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА