У школах Харківщини через люті морози припинено заняття

Харків. 25 січня. УНІАН. У зв`язку з різким зниженням температури повітря на Харківщині (в середньому до мінус 24°) і несприятливим прогнозом синоптиків на цей тиждень у школах області з 25 січня тимчасово припинено заняття в школах.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі харківської облдержадміністрації, за словами губернатора Арсена АВАКОВА, рішення ухвалене згідно з державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.

Рішення щодо відновлення учбового процесу буде ухвалене керівниками райдержадміністрацій і міськими головами міст Харківської області в разі покращення погодних умов.

А.АВАКОВ звернув особливу увагу керівників районів і міських голів міст обласного значення на необхідність контролю стану та забезпечення сталого функціонування комунікаційних мереж і систем життєзабезпечення закладів освіти.

Що стосується роботи дитячих навчальних закладів, то в них необхідно забезпечити суворе дотримання внутрішнього температурного режиму у всіх приміщеннях. В іншому разі вони будуть закриті, повідомили у пес-службі.