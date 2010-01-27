Збірна України з футболу на 55 місці за відвідуваністю

Харків. 27 січня. УНІАН. Збірна України з футболу посіла 55 сходинку у рейтингу відвідуваності національних збірних світу, повідомляє Kharkiv EURO.

У середньому на матчі відбірного циклу до Чемпіонату світу 2010 року на ігри національної збірної України ходили 25 тисяч 252 глядачів.

Найбільш відвідуваною збірною стала команда Мексики. На її ігри в середньому ходило полнад 80 тисяч глядачів.

1. Мексика - 81599 тисяч глядачів

2. Англія – 79754

3. Австралія – 74018

4. Франція – 64130

5. Ірландія – 59298

6. Чілі – 55581

7. Іран – 55429

8. Бразилія – 53335

9. Японія – 53110

10. Шотландія – 48477

...12. Росія – 47117

...53. Грузія – 25550

...55. Україна – 25252

...69. Польща – 20941

...83. Білорусь– 18202

На знімках:збірна Україниу мачті з командою Греції в Донецьку 18 листопада 2009 року.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА