Збірна України з футболу на 55 місці за відвідуваністю
На першому – Мексика
Харків. 27 січня. УНІАН. Збірна України з футболу посіла 55 сходинку у рейтингу відвідуваності національних збірних світу, повідомляє Kharkiv EURO.
У середньому на матчі відбірного циклу до Чемпіонату світу 2010 року на ігри національної збірної України ходили 25 тисяч 252 глядачів.
Найбільш відвідуваною збірною стала команда Мексики. На її ігри в середньому ходило полнад 80 тисяч глядачів.
1. Мексика - 81599 тисяч глядачів
2. Англія – 79754
3. Австралія – 74018
4. Франція – 64130
5. Ірландія – 59298
6. Чілі – 55581
7. Іран – 55429
8. Бразилія – 53335
9. Японія – 53110
10. Шотландія – 48477
...12. Росія – 47117
...53. Грузія – 25550
...55. Україна – 25252
...69. Польща – 20941
...83. Білорусь– 18202
На знімках:збірна Україниу мачті з командою Греції в Донецьку 18 листопада 2009 року.