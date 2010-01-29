Харківський університет святкує 205-річчя (фото)

Харків. 29 січня. УНІАН. У Харківському університету імені В. Н. Каразіна відбуваються урочистості з нагоди 205 річниці заснування.

Як передає кореспондент УНІАН, у святкуваннях беруть участь Президент Національної академії наук, Герой України Борис ПАТОН, заступник міністра освіти і науки України Максим СТРІХА, Президент академії педагогічних наук України Василь КРЕМІНЬ, голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ, голова обласної ради Сергій ЧЕРНОВ, харківській міський голова Михайло ДОБКІН, архієпископ Ізюмський, вікарій Харківської єпархії Владика ОНУФРІЙ, професор Лоельської астрономічної обсерваторії (Арізона, США), Почесний доктор ХНУ Едвард БОУЕЛ, ректори вищих навчальних закладів, випускники і студенти ХНУ.

Вітання з 205-річчям з дня заснування Харківському національному університету ім. В.Н.Каразіна надіслали Президент України Віктор ЮЩЕНКО, Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та голова Верховної ради Володимир ЛИТВИН.

Під час урочистого засідання Асамблеї вчених рад Б.ПАТОНА нагородили відзнакою «Почесний доктор Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна».

Харківському університету почесними гостями були подаровані пам’ятні сувеніри, а також комплект унікальних документів, зокрема копії Церемоніалу відкриття університету в 1805 році, листування Слобідсько-українського губернатора Івана Бахтіна з Харківським Владикою, єпископом Христофором Сулимою, студентські роботи Дмитра Багалія та проект планів будівництва університету, а також статуї-оригіналиї трьох скіфських кам’яних баб.

На знімку: (внизу) ректор Харківського університету Віль Бакіров одягає мантію почесному доктору університету, президенту Національної академії наук України Борису Патону.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА