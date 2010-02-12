Заукраїнці вимагають кари Жириновському

Харків. 12 лютого. УНІАН. Група «За Україну!» вимагає від СБУ порушити кримінальну справу проти віце-спікера Держдуми РФ Володимира ЖИРИНОВСЬКОГО, який у своїх заявах прямо посягає на територіальну цілісність України.

Про це повідомляє офіційний сайт «За Україну!» з посиланням на народного депутата, члена Комітету Верховної ради з питань національної безпеки та оборони Івана СТОЙКА.

Він стурбований тим, що лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не реагує на антидержавні заклики. «ЯНУКОВИЧ от-от посяде найвищу державну посаду і виступатиме гарантом Конституції, - зауважив член групи «За Україну!». - Відсутність реакції з його сторони ми розцінюємо як потурання зазіханням Москви на нашу територію».

І.СТОЙКО підкреслив, що заяви В.ЖИРИНОВСЬКОГО підпадають під кваліфікацію статті 110 Кримінального кодексу України. «За посягання на територіальну цілісність і недоторканність України наше законодавство передбачає позбавлення волі на три роки, – наголосив він. - ЖИРИНОВСЬКИЙ уже не вперше дозволяє собі такі заяви, тому я наполягаю, щоб правоохоронні органи України врешті-решт притягнули російського політика до відповідальності за посягання на нашу державу».

«Водночас діючий Президент України та прем’єр-міністр також не повинні залишатися осторонь цих тривожних закликів», - наголосив депутат.

Як відомо, лідер ЛДПР, віце-спікер Держдуми Російської Федерації В.ЖИРИНОВСЬКИЙ заявив, що через 5 років східна частина України приєднається до Росії.