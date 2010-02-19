Харків. 19 лютого. УНІАН. У Харкові знайдено розтерзане собаками тіло 60-річної жінки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН керівник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, тіло жінки було знайдене 18 лютого на території густонаселеного житлового масиву Салтівка поблизу кафе «La notte» (район Журавалівського гідропарку).

Судячи з характеру ран, жінку розтерзали собаки, зазначила Л.ВОЛКОВА. Проте, сказала вона, це попередня версія.

Правоохоронці та медики встановлюють обставини та причини смерті жінки.