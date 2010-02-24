Сьогодні - сесія облради

Харків. 24 лютого. УНІАН. У ці хвилини в Будинку рад розпочинається засідання 54-ї сесії Харківської обласної ради V скликання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, депутати планують внести зміни до комплексної Програми розвитку гуманітарної сфери та до комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області. Крім того, на розгляд пленарного засідання винесено низку питань, що стосуються управління майном спільної власності громад області, а також питання про зміни статусів та назв населених пунктів області, земельні питання, клопотання щодо нагородження державними нагородами.

Депутати мають затвердити план роботи облради на 2010 рік, погодити звіти про роботу постійних комісій за 2009 рік.

Також до проекту порядку денного включені питання про присвоєння імені Бориса Чичибабіна Харківській обласній універсальній науковій бібліотеці та питання про присвоєння імені Миколи Сумцова Харківському історичному музею. Стосовно доцільності включення останнього питання до порядку денного думки членів президії розділилися, оскільки частина депутатів вважає, що воно потребує додаткового вивчення, зокрема у робочій групі з питань збереження історичної правди та винесення на розгляд сесії в березні.