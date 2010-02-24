Харків. 19 лютого. УНІАН. Міський голова Михайло ДОБКІН отримає надбавку до зарплати.

Як передає кореспондент УНІАН, за встановлення доплати меру Харкова сьогодні на сесії проголосували депутати міськради.

За словами секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА, який поставив це питання на голосування, доплата М.ДОБКІНУ передбачена законом за написання кандидатської дисертації.

За встановлення доплати меру депутати проголосували одностайно.