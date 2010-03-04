СБУ ловить держслужбовців-хабарників

Харків. 4 березня. УНІАН. З початку 2010 року за матеріалами Управління СБУ судами Харківської області визнано винними у вчиненні правопорушень корупційного характеру та притягнуто до адміністративної відповідальності 26 службових осіб, уповноважених на виконання функцій держави, 19 з яких – за незаконне одержання матеріальних благ .

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Управляння СБУ в Харківській області.

Зокрема, до відповідальності притягнуто голову однієї з місцевих рад Вовчанського району. Жінка незаконно отримала від місцевого мешканця гроші за виготовлення у прискореному порядку документації на земельну ділянку.

Аналогічне правопорушення скоїла секретар іншої місцевої ради Вовчанського району, за що також отримала незаконну грошову винагороду.

Такі дії кожного з посадових осіб місцевого самоврядування були кваліфіковані судом як незаконне одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, матеріальних благ (п. «А» ст. 1 Закону України «Про боротьбу з корупцією»).

Управлінням СБУ вживаються заходи щодо протидії корупційним проявам з боку окремих осіб, які знаходяться на державній службі, або ж займають посади в органах місцевого самоврядування, повідомили у прес-центрі.