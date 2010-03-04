Курси валют у банках Харкова

Долар 7,95 - 7,96 грн.

Харків. 4 березня. УНІАН. На 4 березня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 7,9525 грн. (продаж - 7,99 грн.), євро - 10,84 грн. (10,85 грн.), Базис - 7,95 (8,014), 10,86 (10,99), Реал-банк - 7,96 (8,02), 10,82 (10,98) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 4 березня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 798.4000 (на 3 березня – 798.5000) 100 EUR – 1089.0974 (на 3 березня – 1081.8078) 10 RUR – 2.6779 (на 3 березня – 2.6636)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter