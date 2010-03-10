Харківський БЮТ критикує укомплектовку коаліції «тушками»

Харків. 10 березня. УНІАН. Усі рішення коаліції, сформованої з фракцій та окремих депутатів, будуть нелегітимними та оскаржуватимуться в судах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявили голова фракції Блоку Юлії Тимошенко в Харківській облраді Андрій СТРОНОВ та заступник голови Харківської обласної організації БЮТ Валерій ДУДКО.

А.СТРОНОВ підкреслив, що згідно зі статтею 83 Конституції України «передбачається формування коаліції на основі фракцій, а не на основі фракцій і депутатів», тому ухвалені зміни до регламенту Верховної ради України «є абсолютно неконституційними», оскільки для їх законності не були ухвалені відповідні поправки до Конституції двома третинами депутатів.

«Як я розумію, жоден закон, ухвалений Верховною радою, не може суперечити Конституції. Не можна підміняти основний закон політичною доцільністю», - заявив А.СТРОНОВ.

За словами В.ДУДКА, Верховна рада «виходить на той рівень, що її рішення також стають нелегітимними», і міжнародні судові інстанції вправі відмінити неконституційні її рішення.

«Справа в тому, що ми підпадаємо під санкції навіть міжнародного законодавства. На сьогодні будь-яке звернення громадянина про те, що закон, який буде ухвалений Верховною радою, створеною в такому коаліційному складі, він підлягає відміні, й рішення також буде скасовано. Маса судів і звернень у Європейський суд покаже, що ми повземо в той бік, де вже далеко буде до демократії», - сказав В.ДУДКО.

А.СТРОНОВ підкреслив, що існування уряду, сформованого неконституційною коаліцією, також може бути поставлено під сумнів.

«Ми зараз зіштовхнемося з тим, що буде сформована коаліція з числа фракцій та окремих депутатів, що само собою нелегітимно, і ця коаліція буде формувати вже уряд. Тобто буде поставлено під сумнів легітимність самого уряду», - зауважив він.

В.ДУДКО додав, що відміна парламентом виборів до місцевих рад призведе до того, що «з травня ми матимемо органи місцевої влади, які будуть нелегітимними, тобто вони будуть ухвалювати рішення, але будь-який адміністративний суд може оскаржити рішення органів місцевого самоврядування».

На думку А.СТРОНОВА, єдиним виходом із ситуації, що склалася, є формування нової коаліції у відповідності до норм Конституції. В іншому разі, зазначив він, необхідно «ухвалювати рішення про розпуск парламенту, призначати нові парламентські вибори і вже після виборів формувати нову коаліцію».