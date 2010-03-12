«Металіст» розвиває волонтерський рух

Харків. 12 березня. УНІАН. Футбольний клуб «Металіст» ставить завдання активно розвивати волонтерський рух в рамках підготовки до проведення Чемпіонату Європи Євро-2012.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, напередодні у конференц-залі стадіону «Металіст» відбувся семінар-нарада з питань підготовки волонтерського проекту до Євро-2012, у якому взяли участь представники вузів міста, влади міста та області.

У ході зустрічі увазі її учасників була представлена презентація, присвячена досвіду проведення на попередніх європейських і світових футбольних форумах. В Україні на одне місце претендуватиме як мінімум втричі більше людей, ніж на матчах Євро-2008 (3-4 людини). Під час проведення Євро-2012 у Харкові планується підготувати до 7500 волонтерів. Вони зможуть почати працювати набагато раніше, враховуючи, що футбольний клуб «Металіст» - постійний учасник єврокубків, і збірна України вже найближчим часом проведе контрольні поєдинки на головній спортивній арені Харкова.

За словами генерального директора ФК «Металіст» Сергія ВОЛИКА, «подібна практика дозволить максимально ефективно підготувати волонтерів до майбутніх матчів європейської футбольної першості 2012 року, коли наше місто відвідає велика кількість гостей з-за кордону».

С.ВОЛИК повідомив, що сьогодні у Харкові загалом розроблено 17 програм-напрямів, у яких братимуть участь волонтери на Євро-2012. Вони включатимуть практично всі сфери: від керування спонсорськими автомобілями до допомоги в проведенні допінг-контролю.

Подібні зустрічі планується проводити регулярно із залученням експертів, які зможуть поділитися своїм досвідом. Завдяки системному підходу і правильній організації роботи волонтерів матчі Євро-2012 будуть проведені на найвищому рівні, з погляду логістичної інфраструктури та забезпечення комфорту глядачів, наголосив С.ВОЛИК.