Курси валют у банках Харкова

Долар 7,93 - 7,94 грн.

Харків. 23 березня. УНІАН. На 23 березня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: «Мегабанк» - купівля долара - 7,9471 грн. (продаж - 7,955 грн.), євро - 10,71 грн. (10,72 грн.), Базис - 7,93 (7,998), 10,68 (10,79), Реал-банк - 7,94 (7,99), 10,7 (10,83) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 23 березня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 795.4400 (на 22 березня – 796.0200) 100 EUR – 1071.5372 (на 22 березня – 1078.4479) 10 RUR – 2.7112 (на 22 березня – 2.7208)

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