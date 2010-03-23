В середу на Сході можливий дощ

Харків. 23 березня. УНІАН. 24 березня в Україні за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише у північних і східних областях вранці та вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Температура вночі 0-5° тепла, у східній частині 1-6° морозу; вдень 8-13° тепла, у південній частині та на Закарпатті місцями 14-18°, на Сумщині 1-6° тепла.

У Київській області утримається мінлива хмарність, вночі без опадів. Вранці та вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 0-5° тепла, вдень 8-13°. По м. Києву температура вночі 1-3° тепла, вдень 8-10°.