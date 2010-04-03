Девіча не допустили до гри з Таврією

Харків. 3 квітня. УНІАН. Півзахисник харківського «Металіста» Марко ДЕВІЧ відсутній сьогодні у складі команди в матчі 23-го туру з сімферопольською Таврією», який щойно розпочався у Харкові.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі «Металіста», Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України до початку матчу не розглянув апеляцію ФК «Металіст» на рішення КДК ФФУ «покарати ДЕВІЧА», і півзахисник пропускає одну гру Чемпіонату.

«Апеляція була подана вчасно, за дві години до гри, але відповіді до початку матчу не надійшло», - сказав представник прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ увечері 2 квітня ухвалив рішення застосувати санкцію до гравця клубу ФК «Металіст» М.ДЕВІЧА, незважаючи на те, що суддя несправедливо вилучив його з поля у матчі з «Динамо» (Київ), а Дисциплінарний комітет Прем`єр-лігискасував дисциплінарні санкції до футболіста, дозволивши йому не пропускати наступних ігор національного Чемпіонату.