Під час пожежі згорів сторож «Втормету»

Харків. 6 квітня. УНІАН. Під час пожежі в сторожці на території ТОВ ДП «Втормет» загинув сторож.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі головного управління МНС України в Харківській області, це сталося 4 квітня близько 8-ї години ранку.

Пожежу в сторожці цього підприємства помітили і повідомили про неї люди, які випадково проїжджали поруч.

До місця виклику прибули 2 відділення рятувальників Жовтневого району МНС. Горіла металева сторожка, що нагадувала товарний контейнер, на всій площі у 20 кв. метрів. Всередині вогонь знищив усе: меблі, обшивку, речі сторожа. Сам сторож, 1951 р.н., загинув у диму. Пожежу загасили за кілька хвилин. Інших людей на території підприємства не було. Причина пожежі встановлюється.