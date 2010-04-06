На кордоні затримано 9 нелегалів

Харків. 6 квітня. УНІАН. Правоохоронці затримали трьох мешканців Харківської області, які переправили через державний кордон в Україну групу незаконних мігрантів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, 9 нелегальних мігрантів із Афганістану та Сомалі були затримані вночі 4 квітня після перетину українсько-російського кордону, коли рухалися у супроводі двох мешканців села Козача Лопань Дергачівського району.

Одночасно на трасі Харків – Бєлгород інший прикордонний наряд виявив 2 таксі, які очікували на нелегалів. Крім таксистів біля машини знаходився ще один організатор переправлення.

Затримані іноземці (4 афганців і 5 сомалійців, 2 жінки та 7 чоловіків) зізналися, що прибули спочатку до Москви, а потім потрапили у прикордоння, де переховувалися до останнього часу в приватній садибі. Усі вони зараз перебувають у прикордонних підрозділах та очікують на рішення суду. Що стосується переправників, то троє з них знаходяться під вартою, а четвертого, особу якого встановлено, розшукують правоохоронні органи. Всі вони односельчани, однолітки – 1984 року народження.

За цим фактом порушено 4 кримінальні справи. Громадянам України загрожує тюремне ув’язнення терміном від 3 до 7 років, повідомили у прес-службі.