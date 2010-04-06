Сьогодні у Харкові «мінували» школу

Харків. 6 квітня. УНІАН. Сьогодні у Харкові через телефонне повідомлення про замінування приміщення було зірване навчання в одній зі шкіл міста.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, інформація від невідомого про замінування спеціалізованої школи № 17 (з поглибленим вивченням англійської мови), розташованої в густонаселеному районі «Салтівка», надійшла об 11.00.

На місце пригоди негайно виїхало керівництво ГУ МВС України в Харківській області, слідчо-оперативна група, вибухово-технічна служба, кінологічна служба та МНС.

З приміщення школи було евакуйовано 1180 учнів, 115 педагогів та інших працівників навчального закладу. В ході огляду вибухового пристрою в приміщенні школи не виявлено.

У цей час тривають оперативно-слідчі дії з метою встановлення та притягнення до відповідальності особи, яка зробила неправдиве повідомлення про замінування школи, повідомили в ЦЗГ.