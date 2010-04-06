Янукович призначив ще кількох губернаторів
19:23, 06 квітня 2010Харьків
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Укази - на сайті Президента
Харків. 6 квітня, УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив ряд голів обласних державних адміністрацій.
Тексти відповідних указів розміщено на офіційному сайті глави держави.
Так, головою Тернопільської облдержадміністрації призначено Ярослава СУХОГО, головою Черкаської ОДА - Сергія ТУЛУБА, головою Вінницької ОДА - Володимира ДЕМІШКАНА, головою Сумської ОДА - Юрія ЧМИРЯ.
Як повідомляв УНІАН, Я.СУХИЙ, С.ТУЛУБ, В.ДЕМІШКАН та Ю.ЧМИРЬ зараз є народними депутатами від Партії регіонів.
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