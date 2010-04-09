Курси валют у банках Харкова на 9 квітня

Долар 7,85 - 7,86 грн.

Харків. 9 квітня. УНІАН. На 9 квітня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 7,8624 грн. (продаж - 7,87 грн.), євро - 10,5 грн. (10,51 грн.), Базис - 7,862 (7,922), 10,47 (10,59), Реал-банк - 7,85 (7,92), 10,48 (10,58) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 9 квітня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 792.6300 (на 8 квітня – 792.4200) 100 EUR – 1053.8808 (на 8 квітня – 1057.0883) 10 RUR – 2.6960 (на 8 квітня – 2.7051)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter