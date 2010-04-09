Бандурка повернувся на свою посаду

Харків. 9 квітня. УНІАН. Наказом Міністра внутрішніх справ генерал-полковник міліції Олександр БАНДУРКА призначений виконуючим обов’язки ректора - першим проректором із заочного навчання Харківського національного університету внутрішніх справ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, заступник міністра внутрішніх справ України, начальник кримінальної міліції Леонід ЗИМА представив сьогодні нового керівника колективу університету.

Звертаючись до колективу університету, О.БАНДУРКА запевнив присутніх, що разом із науково-педагогічним колективом університету буде наполегливо працювати над розв’язанням тих проблем, які сьогодні існують в системі відомчої освіти та науки. І ця робота проводитиметься відповідно до Програми Президента, вимог Міністерства внутрішніх справ України та чинного законодавства, повідомили в ЦЗГ.