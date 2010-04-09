Харківський БЮТ пропонує заслухати звіти нардепів-харків’ян

Харків. 9 квітня. УНІАН. Депутати Харківської міськради від Блоку Юлії Тимошенко ініціюватимуть скликання спеціальної сесії Харківської обласної та міської рад для звіту народних депутатів-харків’ян перед виборцями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявили керівник фракції БЮТ у Харківській міськраді Олена СТРОНОВА, заступник керівника фракції БЮТ у Харківській міськраді Володимир НАКОНЕЧНИЙ та депутат фракції БЮТ в Харківській міськраді Олександр ПИЛИПЕНКО.

«Фракція Блоку Юлії Тимошенко в місті й області ініціює створення спеціальної сесії міської та обласної ради, і ми підготували відповідного листа на ім’я Сергія ЧЕРНОВА, голови Харківської обласної ради, та на ім’я виконувача обов’язки Харківського міського голови Геннадія КЕРНЕСА про те, що ми пропонуємо та ініціюємо спеціальну сесію обласної ради та міської ради, яка б була присвячена звіту народних депутатів-харків’ян про зроблену роботу», – сказала О.СТРОНОВА.

За її словами Харківщину у Верховній раді України представляють 16 народних депутатів, більшість з яких невідома жителям області.

«Люди навіть не знають і не уявляють, не тільки, що вони зробили, а й взагалі що вони депутати Верховної ради», – підкреслила О.СТРОНОВА.

Вона наголосила, що здебільшого функція народних депутатів-харків’ян сьогодні зводиться до функції «гідів-екскурсоводів» для політичних лідерів, які приїздять до Харкова. При цьому вона додала, що законотворча та лобістська діяльність цих депутатів залишається в тіні.

«Є практика депутатських звітів. Було б цікаво не тільки нам, а насамперед усім виборцям дізнатися, не тільки які законопроекти внесені, не тільки які ухвалені, але в принципі, що конкретно зроблено перш за все для міста й області», – сказала О.СТРОНОВА.

Вона підкреслила неефективність харківського лобі у Верховній раді України.

«Тут кілька питань, перше – це законотворча діяльність, друге – це реальний, цивілізований лобізм інтересів Харкова», – зауважила вона.

О.СТРОНОВА підкреслила, що ця «ініціатива не направлена на дискредитацію депутатів з певної політичної сили», та наголосила, що виступ – це «унікальна можливість» публічно прозвітувати перед виборцями депутатам-харків’янам.

«Ми вважаємо, що немає можливості депутату-харків’янину, скажімо Юлії КОВАЛЬОВІЙ, Петру ЮЩЕНКО, вийти на трибуну Верховної ради, але є унікальна можливість вийти на трибуну міської або обласної сесії і протягом 15 хвилин дуже стисло розповісти про те, які ініціативи він зробив. Саме тому, що немає часу, немає можливості, є партійно-фракційна дисципліна у Верховній раді, яка не дозволяє це робити», – наголосила О.СТРОНОВА.

«Хотілося би, щоб народні депутати всіх рівнів вийшли на трибуну, не надіслали письмовий звіт, а вийшли на трибуну і сказали, я депутат такий-то, зробив для Харкова те-то», – додав О.ПИЛИПЕНКО.

Бютівці підкреслили, що «не є принциповим, чи буде цей звіт на сесії обласної ради, або тільки на сесії міської ради», і вони, розуміючи зайнятість народних депутатів, готові до дискусії про методи втілення цієї ініціативи.