У всіх школах Харківщини покажуть фільми про війну

Харків. 12 квітня. УНІАН. Фільми про Велику Вітчизняну війну покажуть школярам не тільки в Харкові, але і в районних центрах і селах.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, з такою ініціативою виступив голова облдержадміністрації Михайло ДОБКІН на засіданні оргкомітету з відзначення 65-х роковин від Дня Перемоги.

Губернатор доручив розробити графік перевезення апаратури для показу фільмів про війну, щоб охопити якомога більше населених пунктів області.

«Дуже важливо, щоб на ці кіноуроки пам`яті прийшли не тільки сьогоднішні школярі, а й ветерани Великої Вітчизняної війни - живі очевидці, учасники бойових дій, які зможуть розповісти про ті події. Ефект від таких заходів завжди дуже великий», - сказав М.ДОБКІН.