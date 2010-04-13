СБУ порушила справу за фактом викрадення в держави 340 тис. грн.

Харків. 13 квітня. УНІАН. Службою безпеки України в Харківській області порушено кримінальну справу за фактом заволодіння комерційною структурою бюджетними коштами в розмірі понад 340 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, встановлено, що посадові особи однієї з київських фірм під час проведення в 2008 р. робіт з капітального будівництва газової котельні на території військової частини в Харківської області привласнили частину грошей.

Цей будівельний проект вартістю 1,3 млн. грн. фінансувався за рахунок держбюджету в рамках «Програми забезпечення живучості і вибухо- та пожежної безпеки арсеналів, баз та сховищ озброєння, ракет і боєприпасів Збройних сил України на 1995-2015 роки». За документами ці кошти були повністю освоєні підрядником. Однак з`ясувалося, що вартість виконаних будівельних робіт була значно завищена: зокрема, підрядною організацією було внесено неправдиву інформацію щодо виду і вартості використаних матеріалів.

Сума збитків бюджету була підтверджена висновками фахівців Контрольно-ревізійного департаменту Міністерства оборони України.

Слідчим відділом Управління СБУ в Харківській області за фактом заволодіння посадовими особами комерційної фірми бюджетними коштами порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі).

За вчинення такого злочину Кримінальний кодекс України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна, повідомили у прес-службі.