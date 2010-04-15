На Харківщині завершується опалювальний сезон
00:05, 15 квітня 2010Харьків
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Інформує Дулуб
Харків. 15 квітня. УНІАН. Сьогодні на Харківщині завершується опалювальний сезон.
Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора з питань життєзабезпечення Валентина ДУЛУБА.
За його словами, ще наприкінці березня деякі установи та підприємства подавали заявки на відключення їх від тепла з метою економії та у зв`язку з досить теплою погодою. У тому числі - і деякі школи під час канікул. «Теплові підприємства йшли назустріч і виконували такі заявки», - зазначив В.ДУЛУБ.
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