Міністерство культури зарубало конкурс Хоткевича в Харкові

Харків. 16 квітня. УНІАН. Міністерство культури України за два дні до початку відмовилося від проведення V Міжнародного конкурсу виконавців на українських народних інструментах імені Гната Хоткевича в Харкові.

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор конкурсу Костянтин ЧЕРЕМСЬКИЙ, конкурс мав проходити 18-27 квітня, але «вчора з Києва надійшла факсограма про те, що Міністерство культури відмовляється від проведення конкурсу у зв’язку з відсутністю фінансування».

За його словами, «це безпрецедентний випадок, і так не робиться, щоб за два дні до початку заборонити конкурс», - сказав К.ЧЕРЕМСЬКИЙ.

Він повідомив, що цього року до Харкова приїжджають 120 учасників з Канади, Білорусі, Молдови, Росії, а також члени журі і гості з Німеччини, Франції, Польщі.

К.ЧЕРЕМСЬКИЙ зазначив, що «фінансова участь Міністерства культури не була визначальною, оскільки конкурс, майже повністю - на 90% міг профінансувати сам Харків і спонсори, і те, що сталося, є жахливим».

Він вважає, що таке рішення Мінкульту наносить «великий удар по авторитету держави».

Довідка УНІАН. Міжнародний конкурс виконавців на українських народних інструментах ім. Гната Хоткевича був заснований 1997 р. Він присвячений пам’яті видатного діяча української культури, композитора, виконавця-бандуриста, педагога, письменника, драматурга, актора, режисера, фольклориста і громадського діяча Гната Мартиновича Хоткевича. Конкурс проводиться раз на три роки у Харкові, де визначний митець у 1877 р. народився, а 1938 року був безневинно розстріляний. Одним з ініціаторів заснування конкурсу в Харкові була донька Гната Хоткевича Галина Хоткевич (Франція).