Семиноженко бачить вигоду у відмові від урану

Харків. 22 квітня. УНІАН. Навіть відмовившись від використання високозбагаченого урану, Україна володітиме найновішими ядерними технологіями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Харкові заявив віце-прем’єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО, відповідаючи на питання журналістів про можливість подальшого розвитку галузі ядерних технологій в Україні після відмови від використання високозбагаченого урану.

«Ми й надалі будемо ядерною державою, я маю на увазі володіння найсучаснішими ядерними технологіями», – запевнив В.СЕМИНОЖЕНКО.

Він зауважив, що тепер Україна має можливість почати використовувати нове покоління більш безпечних з точки зору екології ядерних реакторів, які працюють на низькозбагаченому урані. Зважаючи на це, запевнив віце-прем’єр-міністр, розвиток вітчизняної атомної енергетики не припинятиметься.

«Атомна енергетика буде розвиватися. Вчора ви всі були в Харкові свідками, і ці речі розглядали на засіданні уряду в середу, що буде тривати добудова, точніше, новий початок будівництва ще двох ядерних блоків», – сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.

Він завірив, що українські вчені зможуть самостійно обслуговувати та технічно супроводжувати атомні реактори нового покоління.

«Уміти супроводжувати ці процеси, бути технологічно грамотним, для цього покликані ті дослідні установки, які розробляються за фінансування, яке вже давно триває зі Сполучених Штатів Америки. Так званий проект підкритичної збірки, який реалізується в Харківському фізико-технічному інституті, спрямований на те, щоб, коли ми будемо переходити на нове покоління реакторів, ми зможемо не тільки їх обслуговувати, але й технічно супроводжувати», – наголосив В.СЕМИНОЖЕНКО.