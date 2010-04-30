Харків закупить 600 львівських автобусів і тролейбусів

Харків. 30 квітня. УНІАН. Влада Харкова планує закупити 600 автобусів і тролейбусів львівського виробництва.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради, депутати дали згоду на придбання КП «Харківпас» рухомого складу міського пасажирського транспорту на умовах договору фінансового лізингу на термін 10 років.

Зокрема, передбачається придбати по 250 одиниць автобусів «Сіті ЛАЗ-12А-183» та тролейбусів «ЛАЗ Е 183», а також по 50 одиниць автобусів «НеоЛАЗ-12» і тролейбусів «ЛАЗ Е 101». У зв`язку з обмеженими можливостями міського бюджету та відсутністю власних коштів підприємства в необхідних обсягах, пряма закупівля не є можливою.

«300 одиниць тролейбусів дозволять практично повністю оновити парк. Це стало можливим лише завдяки програмі, яку під час підготовки до Євро-2012 підтримав уряд. В іншому випадку жодне місто в країні не змогло б дозволити собі таке задоволення», - вважає директор Департаменту транспорту і зв`язку міської ради Євген ВОДОВОЗОВ.

За попередньою інформацією, процентна ставка становитиме 6,5% річних у гривні. Різниця в процентній ставці буде оплачуватися з державного бюджету. Орієнтовно, тролейбуси почнуть надходити з другої половини цього року.

Всі 600 одиниць транспорту місто має отримати до кінця 2011 р., повідомили у прес-службі.