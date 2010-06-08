Депутату-регіоналу дали 10 років за замах на життя Добкіна й Кернеса

Харків. 8 червня. УНІАН. Апеляційний суд Харківської області на 10 років позбавив волі колишнього депутата Московської райради Харкова від Партії регіонів Олега МЕДВЕДЄВА за організацію замаху на вбивство мера Харкова (нинішнього губернатора) Михайла ДОБКІНА та секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН адвокат засудженого Наталія ХОРУНЖА.

При цьому вона висловила незгоду з ухвалою суду, який не врахував прохання прокурора «дати МЕДВЕДЄВУ 7 років», і в основу свого рішення поклав, як вона вважає, «неприпустимі докази». Ними стали, зокрема, «нелегітимні аудіозаписи» бізнес-партнера і свідка Бориса ЗАЙЦЕВА, взявши до уваги які, «суд порушив встановлений законом порядок збору доказів».

«Вирок, - сказала адвокат, - фактично узаконив фальсифікацію, яка була допущена в період досудового слідства». Підсумовуючи, сказане, Н.ХОРУНЖА заявила, що «це повний безпредєл, це вирок навіть не за розказаний анекдот, а за прослуханий», оскільки аудіозаписи, за її словами, – більше розповідь самого автора записів Б.ЗАЙЦЕВА, а не справжні наміри О.МЕДВЕДЄВА.

Як тільки будуть отримані на руки документи, «ми будемо подавати касаційну скаргу до Верховного суду», - сказала Н.ХОРУНЖА.

Як повідомляв УНІАН, О.МЕДВЕДЄВА було затримано 6 грудня 2007 р. за підозрою у підготовці вбивства М.ДОБКІНА, Г.КЕРНЕСА та його сина Кирила. (У ході судового слідства О.МЕДВЕДЄВ обвинувачувався, зокрема, за ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (спроба замаху на вбивство багатьох осіб особливо небезпечним способом). Максимальне покарання за цією статтею – довічне позбавлення волі). Батьки О.МЕДВЕДЄВА заявляли журналістам, що вважають справу сфабрикованою і звертатимуться до міжнародного суду. Незадовго до затримання на О.МЕДВЕДЄВА було скоєно напад. Йому, зокрема, відрізали вуха і ніс, і це тодішній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО трактував, як помсту за поставку «неякісного кокаїну».