Сьогодні в Україні 29-34°

Харків. 11 червня. УНІАН. Сьогодні на території України утримається суха та спекотна погода.

За даними Українського гідрометцентру, вночі температура повітря становила 15-20°, на узбережжі морів до 23°. Вдень прогнозується 29-34°; у Карпатах вдень 20-25°.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві також суха та спекотна погода. Вдень 31-33°, по області - 29-34°.