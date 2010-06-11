Першу партію БТР-ів до Іраку Україна поставить наприкінці 2010 року

Харків. 11 червня. УНІАН. Україна наприкінці 2010 року планує поставити до Іраку першу партію бронетранспортерів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив генеральний конструктор зі створення бронетанкової техніки та артилерійських систем, начальник Казенного підприємства «Харківське конструкторське бюро ім. Морозова» (ХКБМ), генерал-лейтенант Михайло БОРИСЮК.

За його словами, партію БТР-4 в кількості 26 одиниць буде виготовлено в рамках контракту на поставку в Ірак 420 бронетранспортерів, який було підписано в серпні 2009 р.

Керівник ХКБМ нагадав, що загальна вартість контракту, укладеного між Міністерством оборони Іраку та українською фірмою «Прогрес», становить 457 млн. дол. США.

«Першу партію машин ми виготовимо на виробничих потужностях КБ ім. Морозова», - сказав М.БОРИСЮК і додав, що бронетранспортери «будуть поставлені в установлений термін».

За його словами, до виконання контракту підключаються інші оборонні підприємства України, з багатьма з яких уже укладено відповідні договори.