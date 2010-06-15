Зміївська райрада незаконно передала в оренду 17 га лісу

Харків. 15 червня. УНІАН. Близько 17 гектарів лісових угідь Зміївського лісового господарства, що в Харківській області, було незаконно передано районною радою в оренду приватним підприємствам.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, за інформацією начальника Головного управління Держкомзему в Харківській області Михайла КЛЕПАЧА, порушення були виявлені в ході нвентаризація «земельних» рішень районних рад Харківщини за період з 2005-го по 2010 рік.

«Всього в порушення чинного земельного законодавства за 9 договорами оренди 8 юридичним особам (ПП «Авікір», ПП «Карго», АТЗТ «Кумир», ТОВ «Терра-Плюс», ТОВ фірма «Зміїв – Білдінг», ПП «Аравана», ДП «Завод хімічних реактивів НТК Інститут монокристалів») були передані в оренду земельні ділянки, які визначені в договорах як землі рекреаційного призначення. Загальна площа цих ділянок 16,9 га. З них 14,1 га - землі лісового фонду; 2,8 га - землі запасу Задонецьке сільської ради », - повідомив М.КЛЕПАЧ.