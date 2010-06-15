У Харкові залізобетонним стовпом убило 26-річну жінку

Харків. 15 червня. УНІАН. У Харкові під час стихії, яка вдень вирувала в місті, залізобетонним стовпом убило 26-річну жінку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, це сталося близько 15-ї години піл час грози в Червонозаводському районі міста по вулиці Естакадній.

За даними Управління, стовп був під електричною напругою, жінка померла на місці. Причини загибелі встановлюються. Інших постраждалих немає.