У Харкові залізобетонним стовпом убило 26-річну жінку
17:53, 15 червня 2010Харьків
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Над містом пройшла гроза
Харків. 15 червня. УНІАН. У Харкові під час стихії, яка вдень вирувала в місті, залізобетонним стовпом убило 26-річну жінку.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, це сталося близько 15-ї години піл час грози в Червонозаводському районі міста по вулиці Естакадній.
За даними Управління, стовп був під електричною напругою, жінка померла на місці. Причини загибелі встановлюються. Інших постраждалих немає.
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