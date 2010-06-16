Акімова: кожен регіон мусить мати програму

Харків. 16 червня. УНІАН. Перший заступник голови Адміністрації Президента України і виконавчий секретар Комітету з економічних реформ Ірина АКІМОВА повідомила, що очікує від кожного регіону докладної програми економічного розвитку на 5 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в ході засідання Харківського регіонального комітету з економічних реформ, де сьогодні обговорювали Програму економічних реформ, представлену Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Основний момент, яким потрібно активно займатися на рівні регіональних комітетів - це відпрацювання програм регіонального розвитку на п`ятирічний період з розбивкою по роках. Ці програми за своїм духом і напрямом повинні сприяти реалізації Програми економічних реформ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА», - сказала І.АКІМОВА.

При цьому вона звернулася до присутніх з проханням творчо і критично поставитися до президентської економічної програми, звертаючи увагу й на недоліки, а також на можливі проблеми, які виникатимуть в ході її реалізації.

«Зараз нам не потрібні переможні реляції з регіональних комітетів з економічних реформ, як у них все добре. Ми з вами реалісти і розуміємо, що реформи - це болісний процес, тому що вони зачіпають чиїсь інтереси. Показуйте проблеми, але разом з ними показуйте й шляхи їх реалізації. Тут ви можете завжди розраховувати на координовану і ефективну підтримку зверху», - сказала наголосила І.АКІМОВА.