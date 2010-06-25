На заводі ім. Шевченка новий директор
Добкін контролюватиме роботу Тимчука
Харьков. 25 июня. УНИАН. Исполнительным директором ГП «Харьковский приборостроительный завод им. Шевченко» назначен Андрей ТИМЧУК.
Как передает корреспондент УНИАН, нового руководителя предприятия представил на совещании по вопросам стабилизации финансово-экономического состояния завода глава Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН.
«Я буду курировать его работу, пока не пойму, что он справляется со своими обязанностями. Прошу любить и жаловать», - сказал М.ДОБКИН.
Как сообщалось, работники завода 21 июня объявили забастовку и перекрыли движение транспорта на улице Октябрьской революции в Харькове, где расположен завод, с требованием погасить задолженность по зарплате.
По данным Харьковской ОГА, задолженность по выплате зарплаты составляет 20,6 млн. грн. с учетом задолженности по выплате заработной платы по КБ и филиала ГП ХПЗ им. Шевченко (Луганская область). Задолженность перед бюджетом и Пенсионным фондом Украины составляет 13,9 млн. грн.
М.ДОБКИН ранее заявлял, что одним из шагов стабилизации социально-экономической ситуации будет смена менеджмента предприятия.
Справка УНИАН. Андрей ТИМЧУК, 1977 года рождения. В 2000 году закончил Харьковский государственный политехнический университет. В 2007 году – Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии управления при Президенте Украины, специальность – информационные управляющие системы и технологии, инженер - системный аналитик, магистр государственного управления. Награжден Орденом «За заслуги» III степени. Перед последним назначением занимал должность начальника главного управления Днепропетровской облгосадминистрации.