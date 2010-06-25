Чорнобильці пікетують облдержадміністрацію

Харків. 25 червня. УНІАН. Представники організації «Ветерани війни – інваліди Чорнобиля» пікетують будівлю Харківської облдержадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 100 учасників мітингу тримають національні прапори та плакати з написами «Ні сваволі управлінь соціального захисту!», «Прокуратура! Довгий час у регіоні порушуються права чорнобильців», «Страсбург, Європа захищають ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, а влада – ні. Ганьба!», «Управління соцзахисту! Беріть фінансові зобов’язання по судовим рішенням чорнобильців».

Мітингувальники ухвалили звернення до губернатора Михайла ДОБКІНА, голови облради Сергія ЧЕРНОВА, облпрокурора Василя СИНЧУКА, у якому вимагають довести до відома «вищих органів влади» проблеми громадян, котрі постраждали від Чорнобильської катастрофи, а також прийняти дієві міри щодо зняттю соціальної напруги. Крім цього, негайно відновити роботу Координаційної ради з питань соціального захисту громадян, що постраждали від Чорнобильської катастрофи.

Пікетувальники вимагають негайно організувати та провести круглий стіл з представниками правоохоронних органів та відділів облдержадміністрації за участі представників прокуратури, де розглянути питання про незаконну діяльність в області управлінь Пенсійного фонду України, управлінь праці та соціального захисту населення, питання перерахунку та призначення пенсій і допомоги чорнобильцям, які встановлені законом, а також проконтролювати виконання відповідним органами рішень судів.

Свої вимоги вони також адресують Президенту України, Верховній раді, Кабінету міністрів, до Пенсійному фонду, Міністерству праці та соціальної політики України.

Відповідне звернення пікетувальники передадуть до Харківської облдержадміністрації.