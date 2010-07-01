Південна залізниця ввела нові приміські маршрути

Харків. 1 липня. УНІАН. Південна залізниця (ПЗ) ввела нові маршрути в літній графік руху приміських потягів.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі підприємства.

Введені такі маршрути: Харків-пасажирський — Зміїв, Харків-пасажирський — Борки, Левада — Коробочкине — Лосєве, Полтава — Мала Перещепинська, Суми — Білопілля.

Як зазначається у повідомленні, такі зміни з`явилися в результаті вивчення попиту пасажирів.

Також після капітального ремонту вийшов у рейс потяг підвищеної комфортності сполученням Харків — Запоріжжя. Маршрут електропоїзда №6321 «Харків — Раднаркомівська» продовжено до станції Огульці ім. О. Пучка. Крім того, відновлена зупинка електропоїздів на платформі Караванна на ділянці Харків — Раднаркомівська.