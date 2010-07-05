В.о. прокурора області призначений Гончаренко

Синчука переводять до Генеральної прокуратури…

Харків. 5 липня. УНІАН. Виконуючим обов’язки прокурора Харківської області призначено Андрія ГОНЧАРЕНКА – першого заступника прокурора області. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури, Василь СИНЧУК, який обіймав посаду прокурора Харківської області, згідно з наказом Генеральної прокуратури України, переведений на роботу в ГПУ. В.СИНЧУК працював прокурором Харківської області з 23 січня 2004 року.

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