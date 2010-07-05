В.о. прокурора області призначений Гончаренко

16:10, 05 липня 2010
Харьків
0 0

Синчука переводять до Генеральної прокуратури…

Харків. 5 липня. УНІАН. Виконуючим обов’язки прокурора Харківської області призначено Андрія ГОНЧАРЕНКА – першого заступника прокурора області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури, Василь СИНЧУК, який обіймав посаду прокурора Харківської області, згідно з наказом Генеральної прокуратури України, переведений на роботу в ГПУ.

В.СИНЧУК працював прокурором Харківської області з 23 січня 2004 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter