Сьогодні Добкін виступить на обласному телебаченні

Харків. 8 липня. УНІАН. Сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН виступить по обласному телебаченню.

Як повідомляє сайт ОДА, програма «Час влади» за участю губернатора на телеканалі ОТБ вийде в ефір о 19.30.

За словами начальника управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації Вікторії МАРЕНИЧ, таким чином започатковується традиція постійних, щотижневих, виступів керівника області по місцевому телебаченню, під час яких будуть, зокрема, обговорюватися нагальні проблеми регіону.