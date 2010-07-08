Сьогодні Добкін виступить на обласному телебаченні
14:22, 08 липня 2010Харьків
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Виступи стануть традиційними
Харків. 8 липня. УНІАН. Сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН виступить по обласному телебаченню.
Як повідомляє сайт ОДА, програма «Час влади» за участю губернатора на телеканалі ОТБ вийде в ефір о 19.30.
За словами начальника управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації Вікторії МАРЕНИЧ, таким чином започатковується традиція постійних, щотижневих, виступів керівника області по місцевому телебаченню, під час яких будуть, зокрема, обговорюватися нагальні проблеми регіону.
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