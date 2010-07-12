Результати 1-го туру Чемпіонату України з футболу
00:05, 12 липня 2010Харьків
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Динамо втрачає 2 очки
Харків. 12 липня. УНІАН. Матчами у суботу, 10 липня, завершується перший тур Чемпіонату України з футболу.
Волинь - Ворскла 0:4 (Сачко 6, 40, Янузі 31, Єсін 84)
Таврія - Металіст 0:1 (Олійник 19)
Дніпро – Карпати 1:0 (Чеберячко 85)
Шахтар – Кривбас 2:0 (Ракицький 32, Вілліан 87).
У п’ятницю три з чотирьох ігор закінчилися внічию:
Зоря - ПФК Севастополь 0:0
Іллічівець - Металург Д 1:1 (Тищенко 56 - Мгуні 37)
Оболонь - Динамо 2:2 (Мандзюк 59, 90+2 - Шевченко 37, Ярмоленко 38)
Арсенал - Металург З 1:0 (Бартулович 25)
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