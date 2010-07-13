Харківська міліція збирає фототеку на злісних футбольних хуліганів

Харків. 13 липня. УНІАН. Працівники Головного управління МВС України в Харківській області збирають фототеку футбольних хуліганів для їх недопущення на матчі Євро-2012 в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні оргкомітету з підготовки та проведення в Харкові фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу сказав заступник начальника ГУ МВС України в Харківській області з питань Євро-2012 Ігор СЕНЧУК.

«З метою протидії футбольним хуліганам співробітниками міліції збирається фототека на тих футбольних фанатів, які негідно поводяться на трибунах. Наразі триває розробка міжнародної бази фанів, фанрухів та їхніх лідерів. Зазначені заходи нададуть змогу не допускати на спортивні змагання тих, хто неодноразово порушував громадських порядок та спокій», - сказав І.СЕНЧУК.

Він також повідомив, що в структурі облуправління міліції для координування зусиль правоохоронців із забезпечення порядку під час проведення футбольних матчів Євро-2012 у Харкові створено посаду заступника начальника з питань Євро-2012, а також зібрані та направлені до МВС України всі необхідні документи для створення окремого центру з підготовки до Євро-2012.

За словами І.СЕНЧУКА, завданнями співробітників цього центру буде безпосередня організація діяльності органів і підрозділів щодо забезпечення громадського порядку та запобігання хуліганських дій з боку футбольних фанатів, запобігання тероризму, наркоторгівлі, а також злочинів проти життя, здоров’я і власності громадян України та іноземців, забезпечення безпеки дорожнього руху, забезпечення безпеки у місцях проживання офіційних гостей.

І.СЕНЧУК підкреслив, що на сьогодні налагоджена співпраця між ГУ МВСУ в Харківській області та місцевими органами влади, СБУ тощо, погоджено план дій щодо забезпечення правопорядку під час проходження чемпіонату Євро-2012 у Харкові. Крім того, розроблено схему дислокації підрозділів МВС для патрулювання в дні проведення матчів у центральній частині місці, а також територій, прилеглих до автомобільних та залізничних вокзалів.

І.СЕНЧУК також додав, що в структурі підрозділу карного розшуку створено окремий відділ з розкриття злочинів, «скоєних іноземцями та відносно них, а також сектор боротьби зі злочинами, пов’язаними з діяльність радикальних молодіжних формувань».

«Цими підрозділами здійснюється моніторинг організацій та окремих осіб, які є прихильниками або пропагують ідеї неонацизму, расизму та скінхедського руху», - зазначив він.

І.СЕНЧУК підкреслив, що під час проведення матчів Євро-2012 у Харкові працівники міліції будуть працювати в цілодобовому режимі.